Сборная России подала протест на результаты марафона на чемпионате мира. На финишной прямой россиянин Александр Большунов сломал палку в борьбе с Йоханнесом Клебо, который в итоге стал победителем. Россиянин остался третьим.

В данный момент жюри уже заседает и разбирается в моменте. Три тренера сборной России находятся в судейской, в то время как жюри не пустило их в свою комнату и рассматривает инцидент. Если Клебо снимут, золото-то перейдет не к Большунову, а к Иверсену. А Иверсен обогнал Александра только из-за сломанной палки.

Жюри считает, что Клебо пошатнуло, и он ударил Большунова, из-за чего палка и сломалась. Решение ожидается в ближайшее время.

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