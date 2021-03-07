«Все решения всегда против нас»: Большунов не верит в положительное решение жюри

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент в конце марафонской гонки на чемпионате мира и заявил, что не верит в справедливое решение жюри.

Большунов сломал палку в борьбе с Йоханнесом Клебо, который в итоге стал победителем. Россиянин остался третьим.

«Все видели, что это было. Я сейчас пойду домой, и пусть решают что хотят. Что бы ни происходило, все решения всегда принимают против нас. Я не слышал, что мне говорил Клебо. Я даже не собираюсь идти на награждение, потому что это просто нечестно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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Ранее сообщалось, что Сборная России подала протест на результаты марафона на чемпионате мира.£