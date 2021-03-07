«Спартак» и «Краснодар» назвали составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице и в случае победы может войти в тройку. «Краснодар» на данный момент идет восьмым.

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