Большунов заплакал после объявления о дисквалификации Клебо

Российский лыжник Александр Большунов вновь заплакал после новости о дисквалификации представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Напомним, в ходе борьбы за первое место с Клебо Александр сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.

После инцидента на финише собралось жюри, которое рассмотрело случившийся на финише инцидент. В итоге было принято решение дисквалифицировать Клебо.

Обида Большунова понятна, не будь сломанной палки, он вполне мог побороться и за золото.

Ранее сообщалось, что Клебо дисквалифицирован, а Большунов получит серебряную медаль.

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