«Хочу помочь уйти ему на пенсию»: Махачев поделился желанием встретиться с Фергюсоном

На пресс-конференции после турнира UFC 259 в ДЛас-Вегасе, боец UFC Ислам Махачев заявил, что хотел бы встретиться с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Тони Фергюсоном.

«Следующий соперник? Хотелось бы встретиться с Рафаэлем дос Аньосом или Тони Фергюсоном. Но бой мечты — встреча с Тони. У нас с ним кое-какие дела. Сейчас он вроде как снова пытается давить на Хабиба. Я не понимаю этого парня. Хочу просто помочь ему уйти на пенсию. Он стар, он будто немного сошёл с ума. Просто хочу помочь ему», — сказал Махачев.

Ранним утром 7 марта Ислам Махачев на турнире UFC 259 досрочно победил Дрю Добера. Махачев увеличил свой винстрик в UFC до семи боев. В 2021 году россиянин планирует впервые получить уже серьезного оппонента.

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