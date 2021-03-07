«Спросил, что он думает о бое в сентябре»: Дана Уайт не теряет надежды вернуть Хабиба

Президент UFC Дана Уайт рассказал на пресс-конференции посвященной окончанию турнира UFC 259 о коротком разговоре с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Да, мы пообщались с Хабибом. Я спросил его, что он думает насчёт поединка в сентябре. Он посмеялся точно так, как вы сейчас. Сказал ли он что-то ещё? Нет, только посмеялся. Мы с ним поужинаем», — сказал Уайт .

В ходе турнира UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе, Хабиб Нурмагомедов выступил в роли секунданта у своего друга Ислама Махачева, который в своем поединке досрочно победил Дрю Добера.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта в октябре минувшего года, сразу после победы над Джастином Гэтжи.

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