«Стерлинг специально так встал»: Тактаров поделился мнением о дисквалификации Яна

Прославленный ветеран ММА, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров отреагировал на скандальный исход поединка Петра Яна с Альджамейном Стерлингом.

Ян лидировал по карточкам судей, но нанес сопернику запрещенный удар и был дисквалифицирован.

«Плюс какой? Сейчас все будут за Петра. Сумасшедшая пиар-компания. Сейчас все будут ждать следующего боя. Вы посмотрите на этого шланга, посмотрите, как он плачет. С такой игрой в кино нельзя, это видно за километр. Считаю, что это крест на карьере бойца. Стерлинг специально так встал, чтобы его ударили. Что касается Петра, когда настолько уверенно выигрываешь, нельзя допускать такие ошибки», — сказал Тактаров на видео на своей странице в Instagram.

В бою со Стерлингом Петр Ян проводил первую защиту титула.

Ранее сообщалось, что Петр Ян попросил прощения у своих болельщиков.