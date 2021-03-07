«Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд в АПЛ

В Ливерпуле завершился матч 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 45-й минуте встречи — нападающий «дачников» Иван Кавалейру с правого края навесил в штрафную, полузащитник Марио Лемина пошёл в борьбу, отобрал мяч у Мохамеда Салаха и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).

«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур

«Ливерпуль» - «Фулхэм» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Лемина – 45.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом