Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян попросил прощения у своих болельщиков. Напомним, в поединке с Альджамейном Стерлингом боец лидировал по карточкам судей, но нанес сопернику запрещенный удар и был дисквалифицирован.

«Всем, кто искренне болел и переживал за меня — огромное спасибо! Кого подвёл — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона», — написал Ян на своей странице в Instagram.

В бою со Стерлингом Пётр Ян проводил первую защиту титула.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места Большунова могло стать плохое качество трассы.