Губерниев считает, что по итогам марафона можно было дать два золота

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте, который произошел в концовке масс-старта на чемпионате мира.

На финише 50-километровой дистанции норвежец Йоханнес Клебо сломал россиянину палку, в результате чего Большунов занял третье место. Сам Клебо праздновал победу в гонке. Российская сторона подала протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали, а Большунову досталась серебряная медаль.

«Большунов — герой. Серебро и слезы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию финна с Большуновым, которая была несколько недель назад. Я тоже согласен, что справедливость не до конца восторжествовала, можно было дать два золота. Иверсен ни при каких обстоятельствах не должен был быть первым, но вот так случилось», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Большунов пришел на церемонию награждения, но серебряную медаль надевать не стал.

Ранее сообщалось, что Клебо дисквалифицирован, Большунов получил серебряную медаль.