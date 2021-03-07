«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, Промес забил первый гол после возвращения

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 6:1.

На второй минуте счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счете. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, спустя две минуты Ларссон забил четвертый гол москвичей, на 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе. В концовке встречи Ларссон оформил дубль, забив шестой гол в ворота «Краснодара».

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на вомьмом месте.

РПЛ. 21-й тур

«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Соболев – 2, 2:0 - Промес – 8, 2:1 - Газинский – 56, 3:1 - Соболев – 61, 4:1 - Ларссон – 63' 5:1 - Понсе – 75, 6:1 - Ларссон – 83.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Краснодар».