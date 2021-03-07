«Он никогда не бывает доволен серебром»: Крюгер прокомментировал слова Большунова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал мнение об итоговом распределении медалей в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира.

Йоханнес Клебо на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову и был лишен золота. Чемпионом мира стал норвежец Эмиль Иверсен, финишировавший вторым. Крюгеру досталась бронза.

«Не совсем понимаю, что имел в виду Большунов, говоря, что его должны были поставить впереди Эмиля. Не понимаю, как это возможно. Он же никогда не бывает удовлетворен серебром. Мне ужасно жаль Йоханнеса, чрезвычайно досадная для него ситуация. Мы поддержим его, как только можем», — сказал Крюгер в интервью NRK.

Большунов после гонки сказал, что победителем должен был стать либо Клебо, либо он.

Ранее норвежский тренер сказал, что Иверсен не считает себя чемпионом.