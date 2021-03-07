«О моей отставке спросите у руководства»: Мусаев прокомментировал поражение 1:6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал проигрыш своей команды в матче со «Спартаком» (1:6).

«Команды сегодня не было, в каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперёд, оставляли зоны, чем «Спартак» хорошо пользовался. Это их сильная сторона», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, Мусаев посоветовал обратиться к руководству клуба. «Краснодар» идет на восьмом весте в РПЛ, этой весной вылетел из Лиги Европы и Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Краснодар»..