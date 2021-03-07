«Могло быть 8:2 или 10:3»: Федун прокомментировал победу над «Краснодаром»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» со счетом 6:1.

«Как говорил Черномырдин, царствие ему небесное: «никогда такого не было и вот опять». Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. И надо сказать, конечно, что «Краснодар» очень комфортная команда для нас. Они сами играют и нам дают, вы сегодня видели, что качество футболистов, которые у нас есть — проявили свои лучшие качества. Могло быть 8:2 и 10:3, но результат — наша победа», — сказал Федун после игры.

После игры нападающий «Спартака» Александр Соболев заметил, что команде не хватало на тренерском мостике Доменико Тедеско. Наставник «Спартака», напомним, отбывает дисквалификацию.

Ранее Мурад Мусаев прокомментировал поражение 1:6 от «Спартака».