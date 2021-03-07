«Бесполезно его уговаривать»: Федун рассказал о ситуации с контрактом Тедеско

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Краснодаром» со счетом 6:1 рассказал о ситуации с новым контрактом Доменико Тедеско. Напомним, что немецкий тренер заявил, что хотел бы покинуть клуб нынешним летом. Тем не менее, в СМИ не раз всплывала информация, что Тедеско может захотеть переподписать соглашение.

«На бумаге был не новый контракт, он мне показывал почему кто-то играет плохо и что нужно сделать, чтобы это улучшить. Уговорить его? Слушайте, он принял решение, так понимаю, что за него принимала решение семья. Бесполезно», — сказал Федун после матча.

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее Федун прокомментировал победу над «Краснодаром».