Путин назвал Большунова настоящим героем гонки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с медалью в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта .

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову. Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки», — цитирует Пескова ТАСС.

Первым к финишу на дистанции 50 км пришел норвежец Йоханнес Клэбо, но после гонки он был дисквалифицирован за то, что мешал и сломал палку Большунову. С одной палкой россиянин пропустил вперед Клэбо и другого норвежца Эмиля Иверсена. После гонки российская сторона подала протест, в результате чего Клэбо был лишен золотой медали.

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