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Спортивные новости

Назван лидер президентской гонки «Барселоны»

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Жоан Лапорта является главным кандидатом на вакантный пост президента «Барселоны».

Как пишет Sport.es со ссылкой на TV3, экзитполы показали, что в настоящий момент 58-летний функционер получил более половины голосов избирателей — 58,3% респондентов сообщили, что выбрали Лапорту. На втором месте находится Виктор Фонт с 31,3%, а Тони Фрейша замыкает гонку, набрав 9,3%.

В опросе приняли участие четыре тысячи человек. Еще более 20663 голоса «Барселона» получила по электронной почте — они не учитываются при подведении предварительных результатов.

Лапорта уже занимал должность президента «блауграны». Это было в период с 2003 по 2010 год.

Ранее Лапорта пообещал громкие трансферы в случае своего избрания.

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