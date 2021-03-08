Дубли Кейна и Бэйла помогли «Тоттенхэму» разгромить «Кристал Пэлас» в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на поле «шпор», завершилась со счетом 4:1 в пользу домашней команды.

В составе победителей дубли оформили Гарри Кейн и Гарет Бэйл. Единственный мяч «Кристал Пэлас» забил Кристиан Бентеке.

Подопечные Жозе Моуринью занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка. «Пэлас» располагается на 13-й строчке.

Ранее были определены лучшие голы 26-го тура АПЛ.

Футбол. АПЛ. 27-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 4:1

Голы: 1:0 — Бэйл, 25; 1:1 — Бентеке, 45+1; 2:1 — Бэйл, 49; 3:1 — Кейн, 52; 4:1 — Кейн, 76