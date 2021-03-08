В «Локомотиве» выразили поддержку проигравшему марафон Большунову

Московский «Локомотив» выступил с обращением после скандала в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам.

На финишной прямой гонки Александр Большунов сломал палку из-за атаковавшего его не по правилам Йоханнеса Клебо и финишировал третьим. Впоследствии россиянину было присуждено серебро, а Клебо дисквалифицирован. Золотым призером стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

«Считаем, что эта серебряная медаль стоит дороже многих золотых! «Локомотив» за честную и благородную спортивную борьбу. Александр, мы с тобой!» — сказано в сообщении «железнодорожников» на официальном сайте клуба.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Большунов с серебром в гонке, назвав его героем.