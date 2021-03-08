Петр Ян назвал Стерлинга клоуном за фото с поясом UFC

Российский боец Петр Ян негативно отреагировал на совместную фотографию Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили с чемпионским поясом UFC. Под снимком, опубликованном в Instagram американца, Ян назвал соперника «клоуном» и сопроводил свое сообщение соответствующим эмодзи.

В ответ на это Стерлинг оставил сообщение в Twitter, где раскритиковал Яна.

«Петр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвертом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал он.

Титульный бой между Яном и Стерлингом состоялся в основном карде UFC 259. В четвертом раунде россиянин нанес оппоненту запрещенный удар, после чего тот не смог продолжить поединок. Яну было присуждено поражение путем дисквалификации, а Стерлинг стал новым чемпионом. Промоушен планирует организовать матч-реванш.

Ранее Ян попросил прощения у своих болельщиков.