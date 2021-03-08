Жоан Лапорта стал новым президентом «Барселоны»

Жоан Лапорта одержал победу на президентских выборах «Барселоны».
После обработки 80% бюллетеней Лапорта лидирует, набрав 57,91% голосов избирателей. Это означает, что с математической точки зрения он уже не упустит победу.
Соперники Лапорты Виктор Фонт и Тони Фрейша в настоящий момент набрали 30,97% и 9,92% голосов соответственно.
«Барселона» уже опубликовала в Twitter сообщение, в котором другие кандидаты поздравляют Лапорту.
58-летний Лапорта уже был президентом «блауграны» с 2003 по 2010 год. За это время клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Ранее «Барселона» установила уникальное достижение в чемпионате Испании.
Fair play entre los 3⃣ candidatos pic.twitter.com/jQTTYwmrPc— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021