Передача Сергачева и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на домашнем льду «ястребов» и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей голевой передачей отметился защитник Михаил Сергачев, оформив 16 (1+15) очко в сезоне. Голкипер Андрей Василевский сделал 22 сейва. Нападающий Александр Волков за 6:51 игрового времени очков не набрал и заработал коэффициент полезности -1.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности 0.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче после возвращения Владимира Тарасенко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:6

1:0 – Курашев (Сёдерберг) – 10:51'

2:0 – Янмарк (Кубалик, Кейн) – 15:34' (5x4)

3:0 – Зутер (Янмарк) – 23:11'

3:1 – Палат (Хедман, Стэмкос) – 23:51' (5x4)

3:2 – Гурд (Чернак) – 24:14'

3:3 – Хедман (Пойнт, Палат) – 27:51' (5x4)

3:4 – Гурд (Сергачев) – 36:55' (5x4)

3:5 – Киллорн (Гурд, Макдона) – 54:25'

3:6 – Марун (Гурд, Жозеф) – 57:25' (5x4)