Пятикратный чемпион Игр назвал дисквалификацию Клебо самым глупым, что он видел

Пятикратный олимпийский чемпион и обладатель шести золотых медалей чемпионатов мира Томас Альсгорд выразил несогласие с дисквалификацией Йоханнеса Клебо в марафоне на ЧМ-2021.

Клебо был лишен золотой медали из-за того, что мешал на финишной прямой Александру Большунову. Россиянину впоследствии присудили серебро, а чемпионом стал еще один норвежец Эмиль Иверсен.

«Дисквалификация Клебо — самое глупое, что я когда-либо видел. Я не вижу, что он сделал что-то неправильно. Это скандал», — приводит слова Альсгорда VG.

Ранее в сборной Норвегии обвинили Большунова в желании помешать Клебо.