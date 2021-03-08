Голы Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Вратарь Илья Самсонов отразил 36 бросков. Форвард Евгений Кузнецов очков не набрал и завершил игру с показателем полезности +1.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности -2.

Ранее сообщалось, что Овечкин и «Вашингтон» отложили переговоры по новому контракту.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:3

1:0 – Фараби (Кутюрье) – 11:04'

1:1 – Овечкин (Оши, Хара) – 34:11'

1:2 – Орлов (Карлсон, Врана) – 39:44'

1:3 – Дженсен (Бекстрём, Оши) – 44:15'