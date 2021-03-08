Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, прошедшая на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Пингвинз» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

У «Рейнджерс» ассист оформил форвард Павел Бучневич. Голкипер Александр Георгиев был заменен после трех пропущенных за минуту шайб.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин отличился голом в матче «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:1

0:1 – Зибанеджад (Бучневич, Труба) – 01:18'

1:1 – Марино (Капанен, Родригес) – 16:13'

2:1 – Капанен (Макканн, Малкин) – 16:52'

3:1 – Кросби (Дюмулен, Летанг) – 17:14'

4:1 – Малкин (Капанен, Петтерссон) – 53:57'

5:1 – Астон-Риз (Блюгерс, Танев) – 56:37'