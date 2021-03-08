Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Нэшвиллу»

«Даллас Старз» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей по буллитам — 4:3.

В составе «Старз» результативной передачей отметился нападающий Денис Гурьянов. Это 13 (4+9) очко россиянина в сезоне. Вратарь «Далласа» Антон Худобин всю игру провел на скамейке.

Форвард «Предаторз» Яков Тренин за 11.30 игрового времени очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче после возвращения Владимира Тарасенко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 3:4 (Б)

0:1 – Гранлунд (Форсберг, Толванен) – 15:31' (5x4)

0:2 – Йернкрок – 16:49'

0:3 – Толванен (Йози, Форсберг) – 33:12' (5x4)

1:3 – Факса (Робертсон, Линделль) – 52:30'

2:3 – Павелски (Гурьянов, Хейсканен) – 54:46' (5x4)

3:3 – Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 59:03' (6x5)

3:4 – Йози – 65:00' (ПБ)