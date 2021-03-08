Губерниев предложил послать норвежского лыжника Иверсена в жопу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова чемпиона мира в марафоне Эмиля Иверсена в адрес Александра Большунова.
По его мнению, норвежский спортсмен ни при каких обстоятельствах не должен был стать победителем мирового первенства.
«Должен был выиграть точно не Иверсен. Он молодец, что дотерпел. Однако у многих складывается мнение, что он липовый чемпион.
Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем послать его в жопу», — сказал Губерниев в интервью «СЭ».
Ранее сообщалось, что Эмиль Иверсен не согласился с решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать Йоханнеса Клебо по итогам марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе.