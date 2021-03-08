Тихонов предложил кандидатуру Черчесова на пост наставника «Спартака»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, специалист доказал свою состоятельность во время работы главным тренером национальной сборной России.

«Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Да, после четырех-пяти поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как его убирали, когда занимали второе место. Тогда второе место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, в тройку», — сказал Тихонов.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном продолжении сотрудничества московского «Спартака» с главным тренером Доменико Тедеско.