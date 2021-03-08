Вяльбе отреагировала на решение FIS присудить серебро марафона Большунову

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) присудить серебряную медаль по итогам марафона на чемпионате мира 2021 года Александру Большунову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, арбитры ни за что не вручили бы две золотые медали, поэтому вынесенное ими решение можно считать положительным в сложившейся ситуации.

«Может быть, это станет небольшим уроком для Клебо. Хотя, я думаю, он не сильно расстроится», — сказала Вяльбе.

Ранее французский биатлонист Симон Фуркад высказался по поводу инцидента, произошедшего в мужском марафоне на чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам.