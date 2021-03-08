Депутат Лебедев объяснил причину стагнации российского спорта

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев объяснил причину стагнации отечественного спорта. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, в этом вопросе не нужно искать заговора со стороны.

«Мы за последние годы так привыкли сваливать все на политику, что уже забыли про вещи, которые никак с этим не связаны. Никто не придирается к нашим спортсменам на трассе, катке или льду из-за политики.

Мы откатились в спорте на задние ряды не потому, что политика виновата или Путин — президент, а потому что мы понизили уровень тренировок и подготовки атлетов», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе по числу выигранных медалей.