Опубликованы составы «Рубина» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Бакаев, Мусаев, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Игра пройдет в столице республики Татарстан на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее пресс-служба «Фиорентины» заявила о том, что российский нападающий Александр Кокорин в ближайшее время пройдет медицинское обследование.