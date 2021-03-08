Резцова подвергла критике поведение Большунова после финиша марафона

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралУфа
0:0
закончен
Динамо МТамбов
2:0
закончен
Спартак МКраснодар
6:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
0:0
закончен
ЛиверпульФулхэм
0:1
закончен
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
4:1
закончен
Испания / Примера
УэскаСельта
3:4
закончен
Атлетико МРеал Мадрид
1:1
закончен
Реал СосьедадЛеванте
1:0
закончен
Атлетик БГранада
2:1
закончен
Италия / Серия А
РомаДженоа
1:0
закончен
КротонеТорино
4:2
закончен
ФиорентинаПарма
3:3
закончен
ВеронаМилан
0:2
закончен
СампдорияКальяри
2:2
закончен
НаполиБолонья
3:1
закончен
Украина / Премьер-лига
Динамо КМинай
3:0
закончен
ЗаряЛьвов
4:0
закончен
ИнгулецКолос
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнВердер
1:1
закончен
АрминияУнион
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
0:4
закончен
ЙокеритЛокомотив
2:3 (ОТ)
закончен
СпартакЦСКА
0:3
закончен
ТорпедоАк Барс
0:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
3:6
закончен
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
4:2
закончен
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
0:1
закончен
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
1:3
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
3:4 (Б)
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
ЦСКА Цмоки-Минск
101:67
закончен
Нижний Новгород Астана
75:73
закончен
Калев Автодор
85:77
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Мужской масс-старт на 50 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
АрсеналЛокомотив М
0:0
2 тайм
РубинЗенит
16:30
Англия / Премьер-лига
ЧелсиЭвертон
21:00
Вест Хэм ЮнайтедЛидс Юнайтед
23:00
Италия / Серия А
Интер МАталанта
22:45
Украина / Премьер-лига
Рух ВДесна
0:0
1 тайм
Днепр-1Александрия
0:0
1 тайм
Испания / Примера
БетисАлавес
23:00
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
2:2
2 период
АвтомобилистАвангард
2:0
перерыв
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
04:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
05:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
06:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
06:00
Единая лига ВТБ
Зенит Химки
78:81
закончен
Зелёна-Гура Парма
20:00
Лига чемпионов
Ювентус Порту
23:00
Боруссия Д Севилья
23:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
17:00
ЙокеритЛокомотив
19:30
СпартакЦСКА
19:30
ТорпедоАк Барс
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Еврокубок
Будучность Цедевита Олимпия
21:00
Уникаха Монако
21:00
Будучность Цедевита Олимпия
21:00
Нантер Ховентуд
22:00
Нантер Ховентуд
22:00
Виртус Болонья Бурк
22:30
Виртус Болонья Бурк
22:30
Уникаха Монако
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Резцова подвергла критике поведение Большунова после финиша марафона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике поведение Александра Большунова после финиша марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, российский спортсмен не проявил должного уважения к другим участникам масс-старта.

«Когда было награждение, он опустил голову. Все виноваты, а он один хороший, так получается? Сначала говорит, что не пойдет на награждение, но все равно идет. Он не прав.

Будь любезен — поздравить соперников, которые заняли первое и третье место. Он повел себя высокомерно», — сказала Резцова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался о поведении норвежских лыжников.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.