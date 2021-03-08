«Зенит» забыл взять с собой форму на игру против «Рубина»

Петербургский «Зенит» забыл взять с собой игровую форму на выездной матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что сине-бело-голубым пришлось заказать отдельный чартер, чтобы привезти экипировку в столицу Татарстана.

Стоимость чартера из Санкт-Петербурга в Казань составляет от двух до четырех миллионов рублей.

«Зенит» сыграет с «Рубином» 8 марта. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее были опубликованы составы «Рубина» и «Зенита» на матч РПЛ.