Экс-футболист «Спартака» оценил шансы красно-белых на победу в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Сердар Таски оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Напомним, 7 марта подопечные Доменико Тедеско одолели «Краснодар» со счетом 6:1.



«Краснодар» проводит не лучший свой сезон. Но убедительная победа над «быками» показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча», — сказал Таски.

Ранее Андрей Тихонов предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».