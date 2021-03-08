«Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе клуба из Татарстана отличились Джордже Деспотович и Денис Макаров. За сине-бело-голубых мяч забил Сердар Азмун. Стоит отметить, что на 99-й минуте встречи футболист «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.

РПЛ. 21-й тур

«Рубин» — «Зенит» — 2:1

Голы: 1:0 — Деспотович, 41 (п); 1:1 — Азмун, 75; 2:1 — Макаров, 90.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Зенит» забыл взять с собой форму на игру против «Рубина».