Футболист после контакта с Халком отлетел на несколько метров

8 марта экс-футболист петербургского «Зенита» Халк дебютировал за «Атлетико Минейро» в матче против «Уберландиа».
В одном из эпизодов игрок «Уберландиа» Франко попытался отобрать мяч у Халка, но он подставил плечо. Франко отлетел от своего оппонента на несколько метров.
Стоит отметить, что «Атлетико Минейро» победил со счетом 4:0.
Ранее Сердар Азмун эмоционально отреагировал на поражение «Зенита» в игре с «Рубином».
He's called Hulk for a reason ����— ESPN FC (@ESPNFC) March 8, 2021
(via @geglobo)pic.twitter.com/sWLqfe1mXL