Полузащитник «Рубина» Макаров посвятил гол «Зениту» всем дамам

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров посвятил гол в ворота петербургского «Зенита» в рамках матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) всем дамам. Его слова передает РИА «Новости».

Хавбек заявил, что после длительной голевой засухи ему было крайне важно отличиться, чтобы набрать уверенности.

«Не забивал десять матчей, было тяжело психологически. Но гол и победа придали мне эмоций и сил. Свой гол посвящаю жене, маме и всему женскому полу», — сказал Макаров.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло увидел прогресс в игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».