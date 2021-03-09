Агент Реброва опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА

Шандор Варга, агент главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА в конце декабря 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в стане армейского клуба негативно повлияет на украинского специалиста.

Агент отметил, что на данный момент красно-синие являются самым стабильным клубом России и качественным тренером.

Ранее вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от победы над петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).