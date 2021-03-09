Вратарь «Рубина» Дюпин поделился эмоциями от победы над «Зенитом»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от победы над петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его словам передает пресс-служба казанцев.

По его словам, особое внимание при подготовке к поединку было уделено изучению исполнения одиннадцатиметровых ударов в команде соперника.

«Обычные трудовые будни (смеется). В основном Дзюба бил по вратарям:: если голкипер уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол.

Моя задача заключалась в том, чтобы реагировать на мяч и не дергаться. Повезло, что с этой задачей я справился на сто процентов», — сказал Дюпин.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал шесть точных передач из семи в матче против миланского «Интера» в рамках 26-го тура чемпионата Италии.