Незабитый пенальти в ворота «Рубина» стал для Дзюбы 10-м в карьере

Незабитый пенальти в ворота казанского «Рубина» по ходу игры 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал для нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы десятым в профессиональной карьере. Об этом сообщает Тransfermarkt.

Всего 33-летний форвард подходил к одиннадцатиметровой отметке 41 раз.

В РПЛ Дзюба не забил семь пенальти.

Напомним, что подопечные Сергея Семака после поражения в Казани позволили приблизиться московскому ЦСКА на расстояние в два очка.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в клуб.