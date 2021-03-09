«Вест Хэм Юнайтед» дома переиграл «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ

В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Лидс Юнайтед».

Встреча прошла в столице Великобритании на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джесси Лингард и Крэйг Доусон.

Этот успех позволил подопечным Дэвида Мойеса подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.



Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» уступила «Монако».