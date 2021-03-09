«Интер» обыграл «Аталанту» Миранчука в матче чемпионата Италии

В очередном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» обыграл «Аталанту».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Милан Шкриньяр.

Этот успех позволил подопечным Антонио Конте набрать 62 очка и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в столичное «Динамо».