Передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» справиться с «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «САП Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуард Власич, Логан Кутюр и Эвандер Кейн.

У проигравшей команды отличились Нико Миккола и Брейден Шенн.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров.