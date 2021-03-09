Гол Ничушкина не помог «Колорадо» в матче протиа «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» оказалась сильнее «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деррик Брассар, Джейкоб Чичран и Йохан Ларссон.

У проигравшей команды отличились Валерий Ничушкин и Андре Бураковски.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров.