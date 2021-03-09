Шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения «Эдмонтону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль.

У проигравшей команды отличились Евгений Дадонов и Тим Штюцле.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров.