Вяльбе поделилась мнением о неудачах Устюгова в нынешнем сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о неудачах Сергея Устюгова в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, Устюгов является суперталантливым спортсменом, который в силу разных причин не в состоянии совладать со своими эмоциями.

«Ему нужно начать пахать, пахать и пахать. Я убеждена, что он может быть не пятым, а первым. Даже в спринте. Даже с Клебо. И на дистанции он может начать бегать очень хорошо. Но что-то ему мешает», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Норвегии установила рекорд по числу наград на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.