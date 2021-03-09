«Миннесота» Капризова всухую одолела «Вегас» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Йонас Бродин, поразивший пустые ворота.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров.