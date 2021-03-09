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Спортивные новости

Канадский лыжник высказался в пользу Большунова в споре с Клебо

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви поделился мнением о столкновении Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на финише марафонского забега мирового первенства в Оберстдорфе. Об этом сообщает FasterSkier.

По его словам, Большунов сработал тактически грамотно, перекрыв свободный коридор для норвежца, заставив того выбирать другой слот для финиша.

Харви заявил, что крайне рад решению Международной федерации лыжных гонок (FIS) о дисквалификации Клебо, так как для этого судьям потребовались силы и волевой характер.

Ранее сообщалось, что сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе восхитился самоотдачей Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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