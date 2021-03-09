Отец Клебо считает, что марафон на ЧМ-2021 стал лучшей гонкой сына в карьере

Отец лыжника Йоханнеса Клебо Хокун предположил, что, несмотря на дисквалификацию, его сын провел выдающийся марафон на чемпионате мира — 2021.

По итогам гонки 24-летний норвежец финишировал первым, но впоследствии был лишен медали из-за создания помех россиянину Александру Большунову. Норвегия подала апелляцию.

«Йоханнес провел лучшую гонку в карьере, я уверен. Очень жаль, что все так завершилось, но это заставляет нас думать о том, что и дальше на длинных дистанциях он сможет бороться за медали. Его навыки прохождения дистанционных гонок улучшились. Мы долго над этим работали, я рад, что это дает свои плоды», — приводит слова Клебо-старшего Nettavisen.

Ранее стало известно, что Клебо выступит в финале Кубка мира.