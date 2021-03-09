Клебо попал в заявку сборной Норвегии на финальный этап Кубка мира

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на заключительный в этом сезоне этап Кубка мира.

В состав попал шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо, на завершившимся в Оберстдорфе ЧМ-2021 завоевавший три золотые медали. Чемпион мира в марафоне Эмиль Иверсен турнир пропустит.

Полностью заявка Норвегии выглядит следующим образом:

Мужчины

Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йон Рольф Скамо Хопе, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Даниель Сток, Эрик Вальнес.

Женщины

Хедда Эстберг Амундсен, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Maрте Сканес, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Предстоящий этап КМ пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. В программе — классические масс-старты и марафоны.

Ранее сообщалось, что в Энгандине выступит россиянин Александр Большунов.